Тете забил гол и заработал пенальти – феерия игрока Шахтера принесла Лиону победу в дебютном матче сезона
Лион победил Аяччо в первом матче нового сезона французской Лиги 1. Счет и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 1 тур
Лион – Аяччо – 2:1
Голы: Тете, 12, Ляказетт, 21(п) – Мангани, 31(п)
Удаления: Лопеш, 27 – Амума, 45+3
"Ткачи" солидно усилились перед стартом сезона и были настроены устроить жаркий прием новичку элитного дивизиона. На старте матча Аяччо действительно выглядел так, как и положено команде из Лиги 2. Лион доминировал и быстро конвертировал преимущество в забитые мячи.
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Результат сделала связка Тете и Ляказетта. Сначала арендованный у Шахтера бразилец забил с паса нового капитана Лиона, а затем заработал для него пенальти. Казалось, отличные перспективы для хозяев, но у Антони Лопеша были свои планы. Голкипер "ткачей" заработал бессмысленную красную и пенальти на свои ворота. Аяччо один мяч отыграл, а перед перерывом решил сравнять, но не счет, а составы. Амума получил вторую желтую за фол на Пакета.
На второй тайм у команд эмоций уже не хватило. Лион, конечно, был ближе еще к одному забитому мячу. Игра была сумбурной и с большим количеством ошибок. В конце концов счет больше не изменился. "Ткачи" открыли новый сезон победой. Аяччо проиграл, но не выглядел безнадежно, особенно во второй половине.
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