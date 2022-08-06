Легіонер Шахтаря голом відкрив чемпіонат Франції – відеоогляд матчу Ліон – Аяччо – 2:1
12:11 - Читать на русском
Ліон та Аяччо першими зіграли у Лізі 1 сезону 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Половина першого тайму стала бенефісом Тете. Орендований легіонер Шахтаря спочатку забив сам, а потім заробив пенальті для Ляказетта.
Тете забив гол та заробив пенальті – феєрія гравця Шахтаря принесла Ліону перемогу в дебютному матчі сезону
Ідеальний сценарій матчу для Ліона був перекреслений грубістю Лопеша. Кіпер "ткачів" зніс суперника у карному майданчику – пряма червона і пенальті, який реалізував Мангані. Перед свистком на перерву склади стали рівними, оскільки Амума отримав другу жовту картку. Другий тайм виявився "сухим", що дозволило Ліону святкувати перемогу у стартовому турі.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter