Ліон та Аяччо першими зіграли у Лізі 1 сезону 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Половина першого тайму стала бенефісом Тете. Орендований легіонер Шахтаря спочатку забив сам, а потім заробив пенальті для Ляказетта.

Тете забив гол та заробив пенальті – феєрія гравця Шахтаря принесла Ліону перемогу в дебютному матчі сезону

Ідеальний сценарій матчу для Ліона був перекреслений грубістю Лопеша. Кіпер "ткачів" зніс суперника у карному майданчику – пряма червона і пенальті, який реалізував Мангані. Перед свистком на перерву склади стали рівними, оскільки Амума отримав другу жовту картку. Другий тайм виявився "сухим", що дозволило Ліону святкувати перемогу у стартовому турі.