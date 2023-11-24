"Несмотря на то, что Динамо является именитым украинским клубом и очень серьезным соперником, мы готовимся к игре с киевлянами так, как и к другим нашим оппонентам. Сейчас чемпионат очень ровный и каждая команда опасна".

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Конечно, мне тяжело привыкнуть к украинским морозам. Но я и другие легионеры должны адаптироваться к таким условиям. Нам осталось сыграть три матча в этом году и мы должны приложить все усилия, чтобы получить положительный результат.

Футболисты Руха привыкли, что у нас достаточно сложные тренировки, и мы много и тяжело работаем на них. Однако мы понимаем, что это верный подход, потому что команда демонстрирует хорошие результаты. Игроки привыкают к тяжелым нагрузкам и требованиям тренерского штаба, и мы надеемся, что наши старания будут вознаграждены победами», – цитирует Эдсона. официальный сайт Руха.

Напомним, матч Динамо – Рух запланировано на субботу, 25 ноября. Старт встречи ожидается в 17.00. После 14 сыгранных матчей Рух занимает 5 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 балла. Динамо идет на восьмой строчке с 19 баллами, но киевляне сыграли всего 11 матчей.

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