"Незважаючи на те, що Динамо є іменитим українським клубом і дуже серйозним суперником, ми готуємося до гри з киянами так, як і до інших наших опонентів. Зараз чемпіонат дуже рівний і кожна команда небезпечна.

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Звісно, мені важко звикнути до українських морозів. Але я та інші легіонери мають адаптуватися до таких умов. Нам залишилося зіграти три матчі цього року і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб отримати позитивний результат.

Футболісти Руха звикли, що у нас досить складні тренування і ми багато і важко працюємо на них. Однак ми розуміємо, що це правильний підхід, тому що команда демонструє добрі результати. Гравці звикають до важких навантажень та вимог тренерського штабу і ми сподіваємося, що наші старання будуть винагороджені перемогами", – цитує Едсона офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, матч Динамо – Рух заплановано на суботу, 25 листопада. Старт зустрічі очікується о 17:00. Після 14 зіграних матчів Рух посідає 5 сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 бали. Динамо йде на восьмій сходинці з 19 балами, але кияни зіграли лише 11 матчів.

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