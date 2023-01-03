Атакующий хавбек Руха Таллес Бренер больше не является холостяком.

Таллес Бренер с любимой / Фото из соцсетей

24-летний бразилец в новом статусе вернется в Украину. Во время паузы в УПЛ он успел отгулять свою свадьбу.

Нападающий Шахтера женился

Новый 2023 год Таллес встречал уже в статусе женатого мужчины. Романтическими кадрами з-за океана с футболистом и его избранницей Джессикой поделилась пресс-служба Руха .