Легионер-открытие УПЛ отгулял свадьбу: романтические кадры з-за океана
13:04 - Читати українською
Атакующий хавбек Руха Таллес Бренер больше не является холостяком.
24-летний бразилец в новом статусе вернется в Украину. Во время паузы в УПЛ он успел отгулять свою свадьбу.
Новый 2023 год Таллес встречал уже в статусе женатого мужчины. Романтическими кадрами з-за океана с футболистом и его избранницей Джессикой поделилась пресс-служба Руха.
Напомним, Бренер стал одним из главных открытий первой части сезона УПЛ, а также лучшим бомбардиром и ассистентом львовян: 14 матчей, 6 голов и 5 результативных передач.
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