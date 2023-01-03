Атакувальний хавбек Руху Таллес Бренер більше не є холостяком.

Таллес Бренер з коханою / Фото зі соцмереж

24-річний бразилець у новому статусі повернеться в Україну. Під час павзи в УПЛ він встиг відгуляти своє весілля.

Нападник Шахтаря одружився – романтичні фото

Новий 2023 рік Таллес зустрічав вже у статусі одруженого чоловіка. Романтичними кадрами з-за океану з футболістом та його обраницею Джесікою поділилась пресслужба Руху.

Нагадаємо, Бренер став одним із головних відкриттів першої частини сезону УПЛ, а також найкращим бомбардиром і асистентом львів'ян: 14 матчів, 6 голів і 5 результативних передач.