Легіонер-відкриття УПЛ відгуляв весілля: романтичні кадри з-за океану
13:04 - Читать на русском
Атакувальний хавбек Руху Таллес Бренер більше не є холостяком.
24-річний бразилець у новому статусі повернеться в Україну. Під час павзи в УПЛ він встиг відгуляти своє весілля.
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Новий 2023 рік Таллес зустрічав вже у статусі одруженого чоловіка. Романтичними кадрами з-за океану з футболістом та його обраницею Джесікою поділилась пресслужба Руху.
Нагадаємо, Бренер став одним із головних відкриттів першої частини сезону УПЛ, а також найкращим бомбардиром і асистентом львів'ян: 14 матчів, 6 голів і 5 результативних передач.
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