Форвард Металлиста 1925 Андрей Борячук, права на которого принадлежат Шахтеру, покончил с холостяцкой жизнью.

Андрей и Екатерина Борячуки официально стали мужем и женой, о чем свидетельствует пост нападающего в Instagram.

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Радостное событие произошло 21 декабря. Со свадьбой молодоженов уже поздравил нынешний клуб Борячука – Металлист 1925.

Заметим, что Андрей Борячук сыграл в 8 поединках за Металлист 1925, в которых забил 3 гола. По завершении сезона нападающий должен вернуться в Шахтер после завершения арендного соглашения.

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