Легионер-невидимка вернулся в лагерь Динамо – вингер уже провел тренировку с командой
Похоже, горе-футболист получил еще один шанс в команде Мирчи Луческу.
Нигерийский полузащитник Олабиран Муива, более известный как Бенито, вернулся в Динамо, сообщает пресс-служба "бело-синих".
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24-летний футболист провел полноценную тренировку с основной командой. Интересно, что ранее президент Динамо Игорь Суркис убеждал, что понятия не имеет, где находится футболист и обещал выкинуть его из заявки, куда Бенито "включили случайно".
К слову, предыдущий сезон игрок провел в аренде в хорватской Горице, а по данным Transfermarkt с 1 сентября находился без команды.
Напомним, Бенито перебрался в Динамо в феврале 2020-го из российского Тамбова, но не смог закрепиться в столице Украины. Вингер лишь однажды вышел на поле в чемпионате Украины за первую команду Динамо, результативными действиями не отличился.
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