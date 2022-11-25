Схоже, горе-футболіст отримав ще один шанс у команді Мірчі Луческу.

Нігерійський півзахисник Олабіран Муїва, більше відомий як Беніто, повернувся в Динамо, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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24-річний футболіст провів повноцінне тренування з основною командою. Цікаво, що раніше президент Динамо Ігор Суркіс переконував, що поняття не має, де перебуває футболіст і обіцяв викинути його з заявки, куди Беніто "включили випадково".

До слова, попередній сезон гравець провів в оренді у хорватській Горіці, а за даними Transfermarkt з 1 вересня перебував без команди.

Нагадаємо, Беніто перебрався в Динамо в лютому 2020-го з російського Тамбова, але не зміг закріпитися в столиці України. Вінгер лише одного разу вийшов на поле в чемпіонаті України за першу команду Динамо, результативними діями не відзначився.

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