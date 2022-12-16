Легионер Динамо выбрал фаворита финала ЧМ-2022 – игрок хочет мести за вылет своей сборной в четвертьфинале
Нидерландский полузащитник киевлян Джастин Лонвейк поделился эмоциями от Мундиаля в Катаре.
"Я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.
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За кого буду болеть в финале? Склоняюсь к болению за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Поэтому буду поддерживать Францию", – цитирует Лонвейка официальный сайт Динамо.
Напомним, в сентябре киевляне заплатили за хавбека Виборга 1,5 млн евро. Нидерландец успел провести 10 матчей и оформить один гол в рамках УПЛ.
Финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.
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