"Я дивився майже усі матчі нашої національної збірної. На жаль, Нідерланди не пробилися до фіналу чи матчів за медалі, але команда добре грала. Прикро, що програли у серії пенальті, адже це завжди лотерея, де шанси 50 на 50.

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За кого вболіватиму у фіналі? Схиляюся до вболівання за Францію, адже Аргентина вибила нашу збірну. Тому підтримуватиму Францію", – цитує Лонвейка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у вересні кияни заплатили за хавбека Віборга 1,5 млн євро. Нідерландець встиг провести 10 матчів та оформити один гол в рамках УПЛ.

Фінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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