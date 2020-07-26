Два легионера Динамо отказались от отпуска и уже начали подготовку к новому сезону

Не все футболисты киевского Динамо воспользовались коротким межсезоньем, чтобы поехать в отпуск.

В частности, нападающие Ибрагим Каргбо и Олабиран Бенито решили не прекращать работу, пожертвовав отдыхом, сообщает телеграмм-канал "Шах и Шах".

Луческу вернется в Украину раньше ради спаррингов молодежных команд Динамо

Отмечается, что оба игрока продолжают тренироваться вместе с дублирующим составом на клубной базе киевлян. Бенито даже попросился сыграть сегодня (26 июля) за дубль в товарищеском матче против Вереса (вышел во втором тайме).

Зимние новички киевлян настроены проявить себя под руководством нового тренера. Интересно, что и Мирча Луческу решил вернуться в Украину раньше, чем планировалось. Ожидается, что уже 27 июля румынский специалист посетит товарищеский матч Динамо U-19.

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