Легіонер Динамо зізнався, чому відмовився від відпустки

Вінгер Динамо Беніто пояснив, чому вирішив не брати відпустку та оцінив свою фізичну форму.

"Я не міг поїхати у відпустку, тому що під час зимового міжсезоння я досить пізно приєднався до підготовки з командою. Із цієї причини вирішив зараз залишитися, щоб тренуватися у складі молодіжної команди та підтримувати форму до початку нового сезону.

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Про свої фізичні кондиції можу сказати, що почуваюся добре. Займаюся разом із молодіжною командою з початку минулого тижня. Можу сказати, що я в хорошій формі та готовий до нового сезону та ігор кваліфікації Ліги чемпіонів.

Що стосується призначення нового головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу, то я шукав про нього інформацію в інтернеті та знаю, як він працює. Сподіваюся, враховуючи мій стиль гри, ми знайдемо спільну мову. Гадаю, я готовий до нового сезону", – наводить слова Беніто офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, нігерієць приєднався до київського клубу ще взимку з російського Тамбова, проте так і не дебютував у складі основної команди.

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