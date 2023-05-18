Георгий Цитаишвили в последнее время появляется везде, кроме футбольного поля.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за польский Лех, попал на этикетку Coca-Cola. Бутылкой со своим изображением 22-летний вингер похвастался в своем Instagram.

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Напомним, контракт грузина с Лехом истекает 30 июня, после чего игрок должен вернуться в киевский клуб. К слову, в текущем сезоне он провел за поляков 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Последние два месяца Георгий находился в глубоком запасе, часто вообще не попадая даже в заявку.

Сотрудничество Цитаишвили с Динамо рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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