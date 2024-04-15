Чемпионат Азербайджана 2023/24, 30-й тур

Сабах – Карабах – 3:2

Голы: Сейдиев, 16, Секидика, 38, Муталлимов, 56 – Леандру Андраде, 7, Ахундзаде, 76

Карабах повел в счете на 7-й минуте, но Сабах до перерыва не только отыгрался, но и вышел вперед благодаря голам Сейдиева и Секидики. Во втором тайме Муталлимов увеличил преимущество Сабаха, а голевую передачу сделал Кахим Пэррис.

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Ямаец пробросил между ног сопернику на правом фланге после чего прострелил в штрафную, где Муталлимов со второй попытки переправил мяч в ворота. Карабах отыграл один мяч, но Сабах удержал победу. Добавим, что Пэррис провел на поле 67 минут.

Таким образом, Сабах набрал 43 очка и разместился на пятом месте, а Карабах с сумасшедшим отрывом (25 очков) возглавляет турнирную таблицу. Пэррис сыграл в 25 матчах за Сабах в этом сезоне, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.

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