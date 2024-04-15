Чемпіонат Азербайджану 2023/24, 30-й тур

Сабах – Карабах – 3:2

Голи: Сейдієв, 16, Секідіка, 38, Муталлімов, 56 – Леандру Андраде, 7, Ахундзаде, 76

Карабах повів у рахунку на 7-й хвилині, але Сабах до перерви не лише відігрався, а й вийшов вперед завдяки голам Сейдієва та Секідіки. У другому таймі Муталлімов збільшив перевагу Сабаха, а гольову передачу зробив Кахім Перріс.

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Ямаєць прокинув поміж ніг супернику на правому фланзі після чого прострілив у штрафний, де Муталлімов з другої спробив переправив м'яч у ворота. Карабах відіграв один м'яч, але Сабах втримав перемогу. Додамо, що Перріс провів на полі 67 хвилин.

Таким чином, Сабах набрав 43 очки та розмістився на п'ятому місці, а Карабах з божевільним відривом (25 очок) очолює турнірну таблицю. Перріс зіграв у 25 матчах за Сабах цього сезону, в яких відзначився 3 голами та 5 асистами.

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