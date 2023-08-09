Кубок Либертадорес, 1/8 финала

Атлетико Паранаенсе – Боливар – 2:0 (первый матч 1:3, по пен 4:5)

Голы: Фернандиньо, 31 (пен), Роке, 67

В первом матче Атлетико Паранаэнсе потерпел поражение со счетом 1:3. В ответном матче хозяева были наполнены решимостью отыграться и добыть путевку в следующую стадию.

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Открыть счет Атлетико Паранаэнсе удалось с пенальти на 31 минуте матча. К отметке подошел экс-полузащитник Шахтера Фернандиньо и не промахнулся. Под занавес первого тайма Боливар сравнял цифры на табло, впрочем, VAR разглядел нарушение правил. После перерыва Витор Роке, новичок Барселоны, удвоил преимущество своей команды.

Два забитых гола свели общий счет до 3:3. Судьбу путевки в следующую стадию решала серия пенальти. Последним пробивал центральный защитник Атлетико Паранаэнсе Хелен и сделал это плохо.