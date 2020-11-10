Легенды Манчестер Юнайтед и Арсенал претендуют на место тренера в клубе Чемпионшипа
Шеффилд Уэнсдей имеет амбициозные цели отнгосительно назначения нового главного тренера.
"Совы" активно ищут замену уволенному Гарри Монку, сообщает Sky Sports.
Невилл сменил своего фаворита в АПЛ уже после третьего тура
Среди главных претендентов именитые экс-игроки – Сол Кэмпбелл и Фил Невилл. Легенда Арсенала провалился в Саутенд Юнайтед (команда вылетела из третьего дивизиона в четвертый) и с июня остается без работы. Экс-защитник Манчестер Юнайтед имеет действующий контракт с женской сборной Англии, однако неоднократно подчеркивал свое желание перейти в клубный футбол.
Добавим, что после 11 туров Шеффилд Уэнсдей идет на предпоследнем месте турнирной таблицы Чемпионшипа. В начале сезона "сов" лишили 6 очков из-за огромных долгов и махинаций с собственным стадионом.
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