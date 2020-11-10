Легенди Манчестер Юнайтед та Арсенала претендують на місце тренера у клубі Чемпіоншипу
Шеффілд Венсдей має амбітні цілі щодо призначення нового головного тренера.
"Сови" активно шукають заміну звільненому Гаррі Монку, повідомляє Sky Sports.
Невілл змінив свого фаворита в АПЛ вже після третього туру
Серед головних претендентів імениті екс-гравці – Сол Кемпбелл та Філ Невілл. Легенда Арсенала провалився у Саутенд Юнайтед (команда вилетіла з третього дивізіону в четвертий) і з червня залишається без роботи. Екс-захисник Манчестер Юнайтед має чинний контракт з жіночою збірною Англії, проте неодноразово підкреслював своє бажання перейти в клубний футбол.
Додамо, що після 11 турів Шеффілд Венсдей йде на передостанньому місці турнірної таблиці Чемпіоншипу. На початку сезону "сов" позбавили 6 очок через величезні борги і махінації з власним стадіоном.
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