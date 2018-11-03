Легенды Днепра сыграют со сборной Украины среди ветеранов в честь 100-летия клуба

Поединок состоится 10 ноября на Днепр-Арене, зрители могут попасть на стадион бесплатно.

Легенды днепропетровского Днепра и сборной Украины проведут товарищеский матч в честь 100-летия клуба, сообщает портал 056.

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"Выступят футболисты, которые играли, начиная с 60-70-х годов и до последних двухтысячных. Это будут олимпийские чемпионы, чемпионы Союза, призеры чемпионатов Украины", – сказал пресс-атташе ФК Днепр Вадим Тахтерин.

Игра состоится 10 ноября на стадионе Днепр-Арена. Начало матча – в 15:00. Вход будет свободным.

