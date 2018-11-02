Легенди Дніпра зіграють зі збірною України серед ветеранів на честь 100-річчя клубу

Поєдинок відбудеться 10 листопада на Дніпро-Арені, глядачі можуть потрапити на стадіон безкоштовно.

Легенди дніпропетровського Дніпра та збірної України проведуть товариський матч на честь 100-річчя клубу, повідомляє портал 056.

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"Виступлять футболісти, які грали, починаючи з 60-70-х років і до останніх двохтисячних. Це будуть олімпійські чемпіони, чемпіони Союзу, призери чемпіонатів України", – сказав прес-аташе ФК Дніпро Вадим Тахтерін.

Гра відбудеться 10 листопада на стадіоні Дніпро-Арена. Початок матчу – о 15:00. Вхід буде вільним.