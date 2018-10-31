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"Дніпро подарував мені унікальні можливості", – Коноплянка зворушливо привітав дніпровський клуб із ювілеєм

09:33 255 Читать на русском
"Дніпро подарував мені унікальні можливості", – Коноплянка зворушливо привітав дніпровський клуб із ювілеєм
Євген Коноплянка / AP

Хавбек Шальке, який раніше захищав кольори Дніпра, Євген Конолянка привітав дніпровський клуб із 100-річчям.

"Вітаю ФК Дніпро зі 100-літнім ювілеєм. Дніпро подарував багатьом, і мені в тому числі, унікальні можливості в професійній кар'єрі, можливості – бути частиною історичних для команди перемог і завойованих трофеїв.

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Бажаю "біло-синьо-блакитним" терпіння, сил подолати всі перешкоди і тимчасові трудності, а також натхнення продовжувати писати яскраву історію рідної для багатьох команди", – написав Коноплянка у своєму Instagram.

Євген Коноплянка виступав у складі Дніпра з 2006 по 2015 роки. За цей час він встиг зіграти у складі "синьо-біло-блакитних" 157 матчів і забити 35 голів.

Поздравляю ФК Днепр со -летием Днепр подарил многим, и мне в том числе, уникальные возможности в профессиональной карьере, возможности - быть частью исторических для команды побед и завоёванных трофеев Желаю бело-сине-голубым терпения, сил преодолеть все преграды и временные трудностиа также вдохновения продолжать писать яркую историю родной для многих команды

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

"Я продовжую бути частиною сім'ї", – Шахов привітав Дніпро зі 100-річчям

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Дніпро Дніпро
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