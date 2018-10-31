"Дніпро подарував мені унікальні можливості", – Коноплянка зворушливо привітав дніпровський клуб із ювілеєм

Хавбек Шальке, який раніше захищав кольори Дніпра, Євген Конолянка привітав дніпровський клуб із 100-річчям.

"Вітаю ФК Дніпро зі 100-літнім ювілеєм. Дніпро подарував багатьом, і мені в тому числі, унікальні можливості в професійній кар'єрі, можливості – бути частиною історичних для команди перемог і завойованих трофеїв.

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Бажаю "біло-синьо-блакитним" терпіння, сил подолати всі перешкоди і тимчасові трудності, а також натхнення продовжувати писати яскраву історію рідної для багатьох команди", – написав Коноплянка у своєму Instagram.

Євген Коноплянка виступав у складі Дніпра з 2006 по 2015 роки. За цей час він встиг зіграти у складі "синьо-біло-блакитних" 157 матчів і забити 35 голів.

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