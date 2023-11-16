Более года назад бывший хавбек Аякса, Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов потерял должность спортивного директора в амстердамском клубе. Оказалось, что Овермарс пересылал фото своего полового органа сотрудницам, хотя они его об этом не просили.

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Нидерландский футбольный союз наконец-то рассмотрел это дело и вынес вердикт – легенде запретили в течение двух лет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом. Об этом сообщает NOS. Запрет распространяется на соревнования, подконтрольные KNVB. Кроме того, только год дисквалификации реальный, второй – условный.

Сейчас Марк Овермарс работает в бельгийском Антверпене, на что дисквалификация не распространяется. Так что скандалист может беспрепятственно работать на нынешнего соперника Шахтера в Лиге чемпионов.

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