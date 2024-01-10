Понад рік тому колишній півзахисник Аякса, Арсенала, Барселони і збірної Нідерландів Марк Овермарс втратив посаду спортивного директора в Аяксі. Виявилося, що Овермарс пересилав фото свого статевого органу співробітницям, хоча вони його про це не просили. Нідерландський футбольний союз виніс Овермарсу вердикт – два роки дискваліфікації, з яких один рік – умовно. Спочатку повідомлялося, що заборона поширюється на змагання, підконтрольні KNVB.

Легенду Аякса та Арсенала офіційно дискваліфікували за мотивами секс-скандалу – зараз він працює на суперника Шахтаря

Однак, згідно з NRC, насправді дискваліфікація Овермарса поширилася на весь світ. Таким чином, Овермарс не зможе продовжувати роботу в Антверпені, куди влаштувався на посаду технічного директора після скандалу в Аяксі. У Марка ще є шанс оскаржити рішення ФІФА.

Нагадаємо, що Овермарс є легендою Аякса, Арсенала і Барселони. Він вигравав Лігу чемпіонів і Кубок УЄФА.

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