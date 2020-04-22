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Легендарный Стоичков, который оконфузился перед Кройфом, сфотографировался с Вацко: возник вопрос о Ракицком

07:30 98 Читати українською
Легендарный Стоичков, который оконфузился перед Кройфом, сфотографировался с Вацко: возник вопрос о Ракицком
Христо Стоичков / Фото Getty images

Журналист и комментатор Виктор Вацко опубликовал в Instagram фото с Христо Стоичковым, которое спровоцировало интересные комментарии.

"Легендарный Христо Стоичков с тем, кто всегда стоичков (хотя бывает и стойкович) на футбольном поле!" – иронично подписал Вацко фотографию с обладателем "Золотого мяча-1994", который в свое время оконфузился перед Йоханом Кройфом в упражнении со скакалкой.

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В комментариях фолловеры, в частности, спросили Виктора о том, планируется ли его интервью с Ярославом Ракицким, на что Вацко ответил категорически: "Не будет". И добавил: "Интервью было записано, он отказал в публикации".

Насколько известно, интервью состоялось перед переходом Ракицкого в Зенит.

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Теги
Христо Стоичков Йохан Кройфф Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Виктор Вацко
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