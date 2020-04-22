Легендарный Стоичков, который оконфузился перед Кройфом, сфотографировался с Вацко: возник вопрос о Ракицком

Журналист и комментатор Виктор Вацко опубликовал в Instagram фото с Христо Стоичковым, которое спровоцировало интересные комментарии.

"Легендарный Христо Стоичков с тем, кто всегда стоичков (хотя бывает и стойкович) на футбольном поле!" – иронично подписал Вацко фотографию с обладателем "Золотого мяча-1994", который в свое время оконфузился перед Йоханом Кройфом в упражнении со скакалкой.

Кройф, скакалка и Стоичков – позор обладателя "Золотого мяча" на тренировке

В комментариях фолловеры, в частности, спросили Виктора о том, планируется ли его интервью с Ярославом Ракицким, на что Вацко ответил категорически: "Не будет". И добавил: "Интервью было записано, он отказал в публикации".

Насколько известно, интервью состоялось перед переходом Ракицкого в Зенит.

"Шахтар вчинив непорядно": як Луческу перейшов дорогу Маркевичу, а Металіст вилетів із єврокубків