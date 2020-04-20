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Кройф, скакалка и Стоичков – позор обладателя "Золотого мяча" на тренировке

15:45 22 Читати українською
Кройф, скакалка и Стоичков – позор обладателя "Золотого мяча" на тренировке
Стоичков (слева) и Кройф (по центру)

Даже легенды футбола не застрахованы от забавных фейлов. Христо Стоичков подтвердит.

В 90-х на одной из тренировок Барселоны тогдашний наставник команды Йохан Кройф учил Христо Стоичкова прыгать на скакалке с перекрещиванием. У болгарского бомбардира ничего не получалось. Тогда Кройф с улыбкой решил показать мастер-класс.

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Ретро-фейл Стоичкова подорвал сеть. Ролик недавно запостили у Twitter, и он стал вирусным: почти 480 тысяч просмотров, 17 тысяч лайков.

Стоичков под руководством Кройфа выиграл Кубок чемпионов 1991/92 и четыре чемпионата Испании подряд, после чего взял "Золотой мяч"-1994.

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Теги
Испания Христо Стоичков Йохан Кройфф Видеоновости Барселона Барселона
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