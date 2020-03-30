Легендарный словацкий клуб начал процесс ликвидации – руководство не справилось с последствиями пандемии

Семикратный чемпион Словакии остался без денег.

Словацкая Жилина за финансовых проблем прекратит существование, сообщает официальный сайт клуба.

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Жилина выживала благодаря удачным трансферам, ежегодно продавая игроков. Зимой Жилина продала Роберта Боженика в Фейенорд за 4 млн евро, но в связи с кризисом и экономическими ограничениями, связанными с коронавирусом, словаки получили лишь 1/10 часть положенных им денег. Бюджет же клуба формировался на основе поступлений, полученных из летних продаж, но они оказались минимальными. В таких условиях инвестор принял решение начать процесс ликвидации.

Жилина является 7-кратным чемпионом Словакии, а в текущем сезоне команда шла на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны. Украине она известна проходом Ворсклы в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2014/15 благодаря голу на последней секунде.

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