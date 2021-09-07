ПСЖ и Монако выразили соболезнования после смерти Бельмондо
00:41 - Читати українською
Потеря легенды кинематографа Жан-Поля Бельмондо всколыхнула Францию.
На смерть 88-летнего актера отреагировали и местные футбольные гранды – ПСЖ и Монако.
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"С огромным сожалением семья Пари Сен-Жермен узнала о смерти Жан-Поля Бельмондо", – говорится в публикации столичного клуба.
"От нас ушел большой фанат спорта. Мысли с его семьей и близкими", – поддержал коллег Монако.
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