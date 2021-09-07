На смерть 88-летнего актера отреагировали и местные футбольные гранды – ПСЖ и Монако.

Умер экс-футболист ПСЖ, который 39 лет провел в коме

"С огромным сожалением семья Пари Сен-Жермен узнала о смерти Жан-Поля Бельмондо", – говорится в публикации столичного клуба.

"От нас ушел большой фанат спорта. Мысли с его семьей и близкими", – поддержал коллег Монако.

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It’s with immense sadness that the Paris Saint-Germain family learned of the passing of Jean-Paul Belmondo on Monday, at the age of 88. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 6, 2021