Легендарный Писарро завершил профессиональную карьеру

Перуанский нападающий бременского Вердера Клаудио Писарро повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года.

Писарро еще летом 2019 года заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним. 6 июля Вердер гарантировал себе место в Бундеслиге на сезон-2020/21, став победителем двухматчевого противостояния с Хайденхаймоме. В обоих стыковых встречах форвард оставался на скамейке запасных.

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Перуанец завершил карьеру, находясь на 6-м месте в списке лучших бомбардиров Бундеслиги в истории – 197 голов, и лучшим бомбардиром в истории Вердера – 153 гола.

Писарро – шестикратный чемпион Германии в составе Баварии и шестикратный обладатель Кубка Германии (5 в составе Баварии, 1 в составе Вердера). Победитель Лиги чемпионов-2012/13 Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (все в Баварии).

В сезоне-2019/20 Писарро провел за Вердер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Также Клаудио принадлежит рекорд по количеству матчей для легионеров Бундеслиги – 490.

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