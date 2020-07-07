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Легендарный Писарро завершил профессиональную карьеру

06:00 - Читати українською
Легендарный Писарро завершил профессиональную карьеру
Писарро завершил карьеру / Getty images

Перуанский нападающий бременского Вердера Клаудио Писарро повесил бутсы на гвоздь в возрасте 41 года.

Писарро еще летом 2019 года заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним. 6 июля Вердер гарантировал себе место в Бундеслиге на сезон-2020/21, став победителем двухматчевого противостояния с Хайденхаймоме. В обоих стыковых встречах форвард оставался на скамейке запасных.

Вердер второй раз не смог переиграть Хайденхайм, но выиграл плей-офф за место в Бундеслиге

Перуанец завершил карьеру, находясь на 6-м месте в списке лучших бомбардиров Бундеслиги в истории – 197 голов, и лучшим бомбардиром в истории Вердера – 153 гола.

Писарро – шестикратный чемпион Германии в составе Баварии и шестикратный обладатель Кубка Германии (5 в составе Баварии, 1 в составе Вердера). Победитель Лиги чемпионов-2012/13 Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (все в Баварии).

В сезоне-2019/20 Писарро провел за Вердер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Также Клаудио принадлежит рекорд по количеству матчей для легионеров Бундеслиги – 490.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Вердер Вердер Германия Бундеслига Клаудио Клаудио Писарро Бавария Бавария
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