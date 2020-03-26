Легендарный партнер Шевченко назвал самого техничного футболиста планеты – и это не Месси

Двукратный победитель чемпионата мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился мыслями относительно форварда ПСЖ Неймара.

"Он – лучший в мире. Сегодня по технике никто не может превзойти Неймара. Даже Месси, хотя я его фанат. Это наша самая большая надежда на победу в Кубке мира. С Неймаром на поле у ​​соперника остается восемь игроков. Это открывает простор для других, чтобы забивать голы.

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Это эталон бразильского футбола, и Неймар должен взять на себя эту ответственность. Он должен стать таким лидером для своих партнеров, чтобы достичь общего успеха", – цитирует Кафу издание Eurosport.fr.

Напомним, Кафу известный своими выступлениями за Рому, Милан и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник – единственный игрок в истории, который участвовал в трех финалах чемпионата мира, два из которых выиграл (в 1994 и 2002 годах).

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