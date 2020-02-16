Легендарный Кафу назвал защитника, который может выиграть "Золотой мяч"

Бывший защитник итальянского Милана и сборной Бразилии Кафу дал несколько советов защитнику Ливерпуля Тренту Александер-Арнольду.

"Александр-Арнольд – один из лучших в мире, в этом нет никаких сомнений. Замечательный игрок! У него те же качества, что и у меня. Он имеет огромный потенциал. Трент – сильный и умелый футболист, он двигает игру вперед и помогает Ливерпулю забивать голы.

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Вижу много общего между ним и мной. Сказал бы, что у него бразильский инстинкт. Простой совет для него: продолжай делать то, что делаешь последние несколько лет. Ему не нужно менять игровой стиль. Даже если он допускает ошибки, ему надо продолжать делать то, что он делает.

Думаю, у Александер-Арнольда есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч". Мы должны изменить эту парадигму, когда "Золотой мяч" получают лишь футболисты атаки. Люди должны видеть, что защитники так же важны, как и нападающие", – цитирует Кафу издание Mirror.

Напомним, Кафу известный своими выступлениями за Милан и сборную Бразилии. 49-летний экс-защитник – единственный игрок в истории, участвовавший в трех финалах чемпионата мира, два из которых Кафу выиграл (в 1994 и 2002 годах).

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