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Легендарний Кафу назвав захисника, який може виграти "Золотий м’яч"

16 лютого 10:46 2110 Читать на русском
Легендарний Кафу назвав захисника, який може виграти "Золотий м’яч"
Трент Александер-Арнольд / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник італійського Мілана та збірної Бразилії Кафу дав кілька порад оборонцю Ліверпуля Тренту Александер-Арнольду.

"Александер-Арнольд – один з найкращих у світі, у цьому немає жодних сумнівів. Чудовий гравець! У нього ті ж якості, що й у мене. Він має величезний потенціал. Трент – сильний і вмілий футболіст, він рухає гру вперед і допомагає Ліверпулю забивати голи.

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Бачу багато спільного між ним і мною. Сказав би, що у нього бразильський інстинкт. Проста порада для нього: продовжуй робити те, що робиш останні кілька років. Йому не потрібно міняти ігровий стиль. Навіть якщо він припускається помилок, йому треба продовжувати робити те, що він робить.

Думаю, у Александер-Арнольда є все, щоб виграти "Золотий м'яч". Ми повинні змінити цю парадигму, коли "Золотий м'яч" отримують лише футболісти атаки. Люди повинні бачити, що захисники так само важливі, як і нападники", – цитує Кафу видання Mirror.

Нагадаємо, Кафу відомий своїми виступами за Мілан та збірну Бразилії. 49-річний екс-захисник – єдиний гравець в історії, брав участь у трьох фіналах чемпіонату світу, два з яких Кафу виграв (у 1994 і 2002 роках).

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Кафу Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Золотий м'яч
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