Автор первого в истории гола "сине-желтых" Иван Гецко попробует себя в новом амплуа.

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко станет делегатом УАФ, сообщает UA-Футбол.

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55-летний экс-футболист в субботу, 16 сентября, дебютирует в новой для себя роли в матче 7-го тура между Черноморцем и Полесьем. Начало встречи в 15:00.

К слову, ранее Иван Михайлович сделал пробу пера в кубковом матче женских команд Систерс (Одесса) –Колос (Ковалевка).

Напомним, Гецко выступал за Закарпатье, СКА Карпаты, Черноморец, Днепр, Карпаты, Кривбасс, Металлист, российские Локомотив (Нижний Новгород) и Аланию, израильский Маккаби Хайфа. Провел 4 матча в футболке сборной Украины. Работал тренером в одесских Сигнале (2003-2006) и Черноморце (2007). Сейчас трудится в местном детско-юношеском футбольном клубе Атлетик.

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