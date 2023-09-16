Автор першого в історії гола "синьо-жовтих" Іван Гецко спробує себе в новому амплуа.

Колишній нападник збірної Україн Іван Гецко стане делегатом УАФ, повідомляє UA-Футбол.

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55-річний екс-футболіст у суботу, 16 вересня, дебютує у новій для себе ролі у матчі 7-го туру між Чорноморцем та Поліссям. Початок зустрічі о 15:00.

До слова, раніше Іван Михайлович зробив пробу пера у кубковому матчі жіночих команд Сістерс (Одеса) – Колос (Ковалівка).

Нагадаємо, Гецко виступав за Закарпаття, СКА Карпати, Чорноморець, Дніпро, Карпати, Кривбас, Металіст, російські Локомотив (Нижній Новгород) та Аланію, ізраїльський Маккабі Хайфа. Провів 4 матчі у футболці зібрної України. Працював тренером в одеських Сигналі (2003-2006) та Чорноморці (2007). Нині трудиться в місцевому дитячо-юнацькому футбольному клубі Атлетик.

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