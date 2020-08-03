Легендарний Хаджі покинув посаду тренера Віторула – він зробив провінційний клуб грандом Румунії

"2 серпня 2020 року я вирішив піти з посади тренера Віторула, який займав із вересня 2014 року до 1 серпня 2020-го та пережив приголомшливі моменти, вигравши чемпіонат Румунії, Кубок і Суперкубок країни.

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Я продовжу працювати в Академії футболу імені Георге Хаджі, де відповідатиму за підготовку молодих гравців разом із технічним директором. Мені та президенту клубу потрібно буде знайти нового тренера Віторула в найближчі дні, щоб він мав достатньо часу для знайомства зі своєю командою і гравцями до старту сезону", – йдеться у заяві легенди на офіційному сайті клубу.

До слова, Віторул був заснований Георге Хаджі в 2009 році. З того часу клуб пройшов шлях до гранда румунського футболу, ставши чемпіоном у сезоні 2016/17, а також здобувши Кубок Румунії у сезоні 2018/19 і Суперкубок Румунії-2019.

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