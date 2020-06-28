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Легендарный футболист умер от коронавируса – он выиграл "серебро" чемпионата Европы

11:23 - Читати українською
Легендарный футболист умер от коронавируса – он выиграл "серебро" чемпионата Европы
Илия Петкович / фото: EFE

Бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович умер на 75-м году жизни.

Петкович был госпитализированы 22 июня из-за язвы в кишечнике. Затем он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, после чего у него начались серьезные проблемы с сердцем и легкими. 27 июня бывший футболист скончался, сообщает AS.

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В течение карьеры Петкович выступал за белградский ОФК и французский Труа. В составе сборной Югославии он провел 43 матча и забил шесть мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 1968 года.

С 2000 по 2001 год Петкович был главным тренером сборной Югославии, с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории. Он выиграл чемпионат Швейцарии с Серветтом в 1994 году. Также он работал главным тренером в ОФК, греческом Арисе, катарском Аль-Ахли, китайском Шанхай Шэньхуа и других клубах.

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Черногория Черногория Сербия Сербия коронавирус Смерти футболистов Мир
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