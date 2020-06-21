Экс-форвард сборной Ирака Ради умер от коронавируса – он забил единственный мяч команды на Мундиале

Сердце бывшего нападающего национальной команды Ирака Ахмеда Ради перестало биться на 57-м году жизни.

Бывшая звезда "Львов Месопотамии" умер от печально известного COVID-19, сообщает Sky News Arabia.

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Еще 13 июня Ради был госпитализирован. Позже состояние его здоровья улучшилось и медики даже отпустили экс-форварда домой. Однако, 18 июня он снова попал в больницу. В этот раз спасти жизнь легенды не удалось.

Ахмед Ради навсегда вошел в историю сборной Ирака в 1986 году, когда забил первый (и пока единственный) мяч национальной команды на чемпионатах мира. Знаменательное событие произошло в матче против сборной Бельгии (1:2). Всего в активе Ради 121 матч за сборную Ирака, в которых он забил 62 мяча. В 1988-м форварда назвали лучшим игроком года в Азии.

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