Трагедия произошла утром 16 ноября. Родакс погиб под колесами поезда, мчавшегося со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить, сообщает SportORF.

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Австрийские СМИ пишут, что это самоубийство. Герхард Родакс, которому было 57 лет, приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне.

Во время футбольной карьеры Родакс выступал за австрийские Рапид и Адмиру Ваккер, а также за Атлетико. В Мадриде он провел всего один сезон, поскольку тогда в Испании действовал жесткий лимит на легионеров. В составе сборной отыграл 20 матчей и остается автором последнего победного гола Австрии в финальных частях на чемпионатах мира – против США (2:1) на ЧМ-1990.

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