Легендарный форвард сборной Австрии покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд
Погиб бывший нападающий мадридского Атлетико Герхард Родакс.
Трагедия произошла утром 16 ноября. Родакс погиб под колесами поезда, мчавшегося со скоростью 150 километров в час. У машиниста не было шансов вовремя затормозить, сообщает SportORF.
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Австрийские СМИ пишут, что это самоубийство. Герхард Родакс, которому было 57 лет, приехал на место своей смерти на собственном автомобиле и вышел на железнодорожные пути перед поездом. Вероятной причиной такого решения называют тяжелую болезнь, о которой мужчина узнал накануне.
Во время футбольной карьеры Родакс выступал за австрийские Рапид и Адмиру Ваккер, а также за Атлетико. В Мадриде он провел всего один сезон, поскольку тогда в Испании действовал жесткий лимит на легионеров. В составе сборной отыграл 20 матчей и остается автором последнего победного гола Австрии в финальных частях на чемпионатах мира – против США (2:1) на ЧМ-1990.
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