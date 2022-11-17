Трагедія сталася 16 листопада вранці. Родакс загинув під колесами потяга, який мчав зі швидкістю 150 кілометрів на годину. Машиніст не мав шансів вчасно загальмувати, повідомляє SportORF.

42-річний французький арбітр раптово помер – три дні тому він судив ПСЖ

Австрійські ЗМІ пишуть, що це було самогубство. Герхард Родакс, якому було 57 років, приїхав на місце своєї смерті власним автомобілем та вийшов на залізничні колії перед потягом. Ймовірною причиною такого рішення називають тяжку хворобу, про яку чоловік дізнався напередодні.

Додамо, що під час футбольної кар'єри Родакс виступав за австрійські Рапід та Адміру Ваккер, а також за Атлетіко. В Мадриді він провів лише один сезон, оскільки тоді в Іспанії діяв жорсткий ліміт на легіонерів. У складі збірної відіграв 20 матчів та досі залишається автором останнього переможного гола Австрії у фінальних частинах на чемпіонатах світу – проти США (2:1) на ЧС-1990.

Із африканських нетрів до основи збірної Франції: Жан-П'єр Адамс підкорив метрополію і став заручником "сну" на 40 років