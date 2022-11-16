42-летний французский арбитр внезапно скончался – три дня назад он судил ПСЖ
12:48 - Читати українською
Оборвалась жизнь французского рефери Йоана Амеля, обслуживавшего матчи самого высокого уровня.
Йоан Амель скончался в возрасте 42 лет, сообщает L'Équipe со ссылкой на союз французских арбитров. Амель получил инсульт во время тренировки и не смог его пережить.
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Йоан с сезона-2015/16 обслуживал матчи Лиги 1. В статусе главного в последний раз он отработал на игре Лилля и Ренна 6 ноября, а три дня назад, в воскресенье, был видеоассистентом на матче ПСЖ – Осер.
Амель отсудил 135 поединков элитного французского дивизиона, а также был вовлечен в еврокубки. Французские клубы массово выражают соболезнования.
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