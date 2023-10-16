"Давайте об Италии поговорим через неделю. Сначала нужно настроиться на Мальту. Нам нужно забивать мальтийцам, и как можно больше, чтобы улучшить разницу мячей. Если мы не обыграем Мальту, то все остальные игры просто впустую.

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Но, конечно, в подсознании мы понимаем, что все будет решаться в матче с Италией. Будем надеяться, что англичане и македонцы отберут очки у "Скуадры Адзурры", и нам будет немного легче.

Шансы есть всегда. Мы имели моменты против Италии, просто неправильно их использовали. Нам надо проявить желание, характер и украинский дух! На игру нужно выйти и настроиться, как на последний матч в жизни, а уходить с поля мы должны с чувством выполненного долга.

Когда все игроки это осознают, то будет результат. В этом случае нам не будет страшна ни Италия, ни Франция, ни любые другие топ-сборные. Потенциал у нашей команды очень большой – просто нереальный. Мы обыгрывали много топовых сборных благодаря характеру и желанию", – сказал Воробей в интервью Sport-Express.

Напомним, после 6-ти матчей сборная Украины набрали 10 очков и идет в турнирной таблице группы С третьей.

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