"Давайте про Італію поговоримо за тиждень. Спочатку потрібно налаштуватися на Мальту. Нам потрібно забивати мальтійцям, і якнайбільше, щоб покращити різницю м'ячів. Якщо ми не обіграємо Мальту, то всі інші ігри просто нанівець.

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Але, звичайно, у підсвідомості ми розуміємо, що все вирішуватиметься у матчі з Італією. Будемо сподіватися, що англійці та македонці відберуть очки у "Скуадри Адзурри", і нам буде трохи легше.

Шанси є завжди. Ми мали моменти проти Італії, просто не правильно їх використали. Нам треба проявити бажання, характер та український дух! На гру потрібно вийти і налаштуватися, як на останній матч у житті, а йти з поля ми маємо з почуттям виконаного обов'язку.

Коли всі гравці це усвідомлять, то буде результат. У цьому випадку нам не буде страшна ні Італія, ні Франція, ні будь-які інші топ-збірні. Потенціал у нашої команди дуже великий – просто нереальний. Ми обігравали багато топових збірних завдяки характеру та бажанню", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, після 6-ти матчів збірна України набрали 10 очок і йде у турнірній таблиці групи С третьою.

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