Известный болельщик Динамо и сборной Украины Сергей Заборовский, больше известный как Парамон, пошел на поправку после внезапного ухудшения состояния здоровья.

"Парамон вышел из комы. Разговаривает. Просится домой. Жизнь продолжается. Хорошая весть – он в рубашке родился", – написал тележурналист Руслан Свирин в своем Facebook.

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Добавим, что вчера, 15 июня, Парамон оказался в реанимации после того, как потерял сознание вблизи своего дома.

Напомним, что Парамон стоял у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. В 1996 году, когда в Динамо вернулся Валерий Лобановский, он стал суперфаном киевлян, постоянно находился с командой во время домашних и выездных матчей.

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