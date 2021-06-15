Фанат Динамо и сборной Украины Сергей Заборовский, больше известный как Парамон, борется за свою жизнь в больнице.

"Парамон в реанимации. Позвонил его опекун Папа. В коме. Упал вчера возле дома. Говорит, что последний раз виделся с Сергеем на игре Украина – Нидерланды.

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Он прорывался в 13-й сектор фан-зоны. Имел туда билет. Просил помочь подняться на трибуны, имея сильные проблемы с суставами. Без трости на ногах не устоит. Когда общались с Сергеем перед игрой, он предсказал гол Ярмоленко", – написал на своей странице в социальной сети Facebook тележурналист Руслан Свирин.

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