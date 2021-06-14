– Неприємні для нас 2:3. Які висновки ви для себе зробили після цього матчу?

– Перш за все наша збірна довела, що не такий вовк страшний, як його малюють. Треба при рахунку 2:2 не думати, як зберегти його, а атакувати й атакувати. Почали грати на утримання, це призвело до третього гола. Були два різні тайми. У другому таймі два м’ячі не були забиті суперником, а подаровані нами… Це курйозні голи, вони їх не забивали. Це фатальні помилки нашої збірної.

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Що стосується третього м’яча, прикро. Бущан відстояв хорошу гру, але той виніс, який він зробив… Для мене досі незрозуміло, що він робив: віддавав пас, вибивав в аут? Складно сказати, можна було просто винести у центр поля. Не знімаю відповідальності і з Зінченка. Футболіст такого класу був зобов’язаний зробити все можливе, щоб суперник не завдав удару. Ми не програли вчора гру, просто низка помилок призвела до такого результату. Десь через молодість, брак досвіду. Хоча по моментах… Все могли вирішити в першому таймі, забити один м’яч. Але й нідерландці були дуже налаштовані на гру, контролювали її. Команда має ризикувати, грати більше на атаку. Я сподіваюсь, що збірна все переосмислить. Те завдання, яке перед нею стоїть, вона має виконувати. З такою грою, як вчора, ми повинні виходити з групи.

– Ви говорили про молодість, брак досвіду. Було дуже відчутно, що в нашому складі 8 дебютантів Євро?

– Безумовно. Низка гравців робила помилки, які могли собі дозволити на рівні чемпіонату України. На мій погляд, це нестача досвіду, що зіграло з нами злий жарт. Знову ж таки, це не вони забили, це ми самі собі забили перший і другий м’ячі. Низка помилок… Не вистачило концентрації нам до кінця. Коли зрівняли рахунок, мали дотиснути нідерландців. Це було б дуже чудово, якби ще більше повірили в себе. Це вже б називалось майстерністю. Поки цього ще у нас немає. Через це прикро і за рахунок. Але гра сподобалась, особливо другий тайм, реалізація чудова, голи просто божевільні.

– Пошкодження Зубкова і вихід на його місце Марлоса суттєво вплинули на гру?

– Це зіграло свою роль. По-перше, Марлос не любить виходити на заміни. Марлос не вміє грати у відборі – це два. По-третє, його просто кинули у "пічку". На місце Марлоса треба було випустити Шапаренка, але це Шевченко вирішує. Так, хавбек не напартачив, але нам потрібен інший Марлос, який би створював, реалізовував, подавав. Він ніколи не відбирає м’ячі. З іншого боку, Зінченко мав зміститись на лівий фланг на місце Зубкова, а Марлос розташуватись у центрі. Цього не сталось. Мабуть, була "запара" якась.

– Чи є у вас питання до Шевченка, можливо, щодо тактики, складу, гри?

– Поки немає ні претензій, ні питань. Перед ним стоїть ціль – вихід з групи. Якщо він її не виконає, тоді з’явиться чимало питань не лише у мене, а й у всіх вболівальників. Наше завдання можна виконувати. На помилках вчаться, немає перемог без поразок.

– Хто герой та антигерой поєдинку у складі збірної України?

– Вся команда солідно виглядала. Були моменти, коли нідерландці могли забити, але проти цього був Бущан. Перший тайм зіграв добре, у другому – не виручив. Сподобалась гра Ярмоленка, він показав свій клас. Це порадувало. Незадоволений грою Зінченка, було багато втрат у середині поля, негострих пасів. Яремчук відіграв на своєму рівні, забив. Від захисної лінії, лівого флангу очікувалось більшого. Миколенко – молодий пацан, він вже другий рік грає в складі, а тому має солідно виступати.

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– Від Маліновського більшого очікували…

– Нідерланди розібрали всіх. Вони знали, що фолити не можна, що ліва нога у Маліновського дуже серйозна. Він майже не мав можливостей пробивати здалеку. Нідерланди виглядали солідно, закрили Руслана, але моментами він все ж міг відіграти краще.

– "Це дитячий садок", – казали ви понад 2 місяці тому після нічиєї з Казахстаном. Чи відчутний прогрес у команді Шевченка відтоді?

– Тоді я мав на увазі, що збірна, яка грала на кваліфікації ЧС, думала про Євро. Це самозбереження, небажання отримати травму. Вже після чемпіонату Європи вони будуть думати про відбір на Мундіаль.

– І все ж, ріст збірної України помітний?

– Ми побачили не лише ріст. Ми побачили потенціал команди. Зрештою, збірна вийшла в оптимальному складі. Бачили гравців, які можуть виконувати серйозні завдання. Якщо під час матчів відбору на ЧС не було еліти, то зараз був кістяк.

– Австрія – Північна Македонія. Наші суперники зіграли між собою, провели не надто виразний матч. Ми маємо їх перегравати, правильно ж?

– Звісно! Про це навіть не може бути й мови. Нас просто не зрозуміють. Після такого хорошого матчу з нідерландцями… Це була найкраща гра, яку я бачив на нинішньому Євро. Два тайми на високих швидкостях, ніхто не шкодував сил, був темп божевільний.

– Ваш прогноз на збірну України однозначний?

– Не лише я вірю, що при таких розкладах ми повинні виходити з групи. Македонію і Австрію маємо обігрувати. Все може статись, але тоді буде чимало запитань до Андрія Шевченка.

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