Сотрудники службы безопасности Ирана взяли под стражу 53-летнего Али Даеи – бывшую звезду национальной сборной. Экс-футболист был задержан в городе Даккез, в одной из гостиниц которого остановился легенда сборной. Вместе с ним находился еще один экс-футболист – иранский вратарь Хамед Лак, сообщает Rbb24.

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Спецслужбы следили за футболистами из-за их поддержки акций протеста, которые в последнее время охватили страну. Их причиной стала смерть 22-летней Махси Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба. В ходе митингов в Иране уже убито более 200 человек (из них более 50 – дети).

Даеи в соцсетях ранее поддерживал протестующих, а теперь рискует получить наказание. Спортивный директор Герты Фредди Бобич, за которую в свое время играл иранец, поддержал бывшего футболиста.

"Очень грустно, что так произошло. Мы восхищаемся его мужеством. Очевидно, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. К сожалению, в Иране другой режим", – заявил руководитель Герты.

За свою карьеру Али Даеи выступал за Герту, Баварию, Арминию, Аль-Садд и другие клубы. За сборную Ирана сыграл 149 матчей, забил 109 голов. В списке бомбардиров национальных команд Али Даеи уступает только Криштиану Роналду (117 мячей).

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