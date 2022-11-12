Легендарний бомбардир, який виступав за Баварію, отримав смертельний вирок в Ірані, – ЗМІ
20:39 - Читать на русском
Знаменитий екс-форвард збірної Ірану Алі Даеї опинився за крок від смерті через підтримку борців за права людини.
Даеї був затриманий іранськими правоохоронцями наприкінці жовтня, а тепер стало відомо, що знаменитого бомбардира засудили до смертної кари, повідомляє report.az з посиланням на іранські ЗМІ.
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Німецькі клуби, за які Даеї виступав впродовж своєї кар'єри, зокрема Герта та Армінія, у своїх соцмережах закликали звільнити екс-бомбардира з-під варти. Цікаво, що Баварія досі не висловилась з цього приводу.
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