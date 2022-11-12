Знаменитий екс-форвард збірної Ірану Алі Даеї опинився за крок від смерті через підтримку борців за права людини.

Даеї був затриманий іранськими правоохоронцями наприкінці жовтня, а тепер стало відомо, що знаменитого бомбардира засудили до смертної кари, повідомляє report.az з посиланням на іранські ЗМІ.

В Ірані заарештували знаменитого бомбардира, якого перевершує лише Роналду

Німецькі клуби, за які Даеї виступав впродовж своєї кар'єри, зокрема Герта та Армінія, у своїх соцмережах закликали звільнити екс-бомбардира з-під варти. Цікаво, що Баварія досі не висловилась з цього приводу.

Нагадаємо, Алі Даеї заарештували за підтримку акцій протесту, які останнім часом охопили країну. Їх спричинила смерть 22-річної Махсі Аміні, яку затримали за неправильне носіння хіджаба. Під час мітингів в Ірані вже вбито понад 200 людей (з них більше 50 – діти). Додамо, що парламент Ірану підтримав резолюцію, за якою мають стратити близько 14 тисяч протестувальників. Впродовж своєї кар'єри іранець виступав за Герту, Баварію, Армінію, Аль-Садд та інші клуби. За збірну Ірану зіграв 149 матчів, забив 109 голів. У списку бомбардирів національних команд Алі Даеї поступається лише Кріштіану Роналду (117 м'ячів). Bestürzt blicken auch wir dieser Tage in den #Iran. Unser ehemaliger Spieler Ali #Daei darf das Land nicht mehr verlassen, da er sich für Frauenrechte eingesetzt hat. Wir solidarisieren uns mit dem Herthaner & allen Frauen im Iran, die so mutig sind, für ihre Rechte zu kämpfen. pic.twitter.com/9MuwMWLQcW — Hertha BSC (@HerthaBSC) October 9, 2022