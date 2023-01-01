Легендарный экс-футболист Ливерпуля и сборной Шотландии Грэм Сунесс высказался по поводу войны в Украине и реакцию на это от АПЛ.

"Я считаю, что реакция АПЛ на нападение России на Украину была действительно фантастической. Сообщение, которое мы распространили с украинскими игроками, эмоции, которые они показали. Кого это не могло тронуть. Мы, как страна, в целом делаем правильные вещи.

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Нужно помнить, что это нормализуется, мы слышим истории о ракетах и беспилотниках, которые запускают над городами в Украине. Мы не должны забывать, что это происходит каждый день. Нужно поддерживать Украину, пока не сможем вернуть россиян на их территорию, иначе они постучатся в нашу дверь через 10 лет", – цитирует Сунесса Daily Mail.

Напомним, что топовые европейские чемпионаты (АПЛ, Бундеслига, Ла Лига) после нападения России на Украину призывают к миру и поддерживают нашу страну, распространяя месседж об ужасах, вызываемых оккупантами.

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