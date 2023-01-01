Легендарний екс-футболіст збірної Шотландії Грем Сунесс висловився щодо війни в Україні та реакцію на це від АПЛ.

"Я вважаю, що реакція АПЛ на напад Росії на Україну була справді фантастичною. Повідомлення, яке ми розповсюдили з українськими гравцями, емоції, які вони показали. Кого це не могло зворушити. Ми як країна загалом робимо правильні речі.

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Потрібно пам’ятати, що це нормалізується, ми чуємо історії про ракети та безпілотники, які запускають над містами в Україні. Ми не повинні забувати, що це відбувається щодня. Потрібно підтримувати Україну, доки не зможемо повернути росіян на їхню територію, інакше вони постукають у наші двері через 10 років", – цитує Сунесса Daily Mail.

Нагадаємо, що топові європейські чемпіонати (АПЛ, Бундесліга, Ла Ліга) після нападу Росії на Україну закликають до миру та підтримують нашу країну, розповсюджуючи меседж про жахи, які спричиняють окупанти.

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