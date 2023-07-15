Звездный состав команд на знаковый для Украины поединок пополнили очередные участники.

Бывший защитник Шахтера, а ныне спортивный директор дончан Дарио Срна примет участие в благотворительном поединке в поддержку Украины "Game4Ukraine".

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Кроме легенды "горняков" свое участие в матче подтвердил экс-защитник дортмундской Боруссии и сборной Германии Патрик Овомоела, который теперь работает футбольным экспертом и комментатором.

Напомним, благотворительный поединок состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж. Game4Ukraine будет собирать средства на реконструкцию Михайло-Коцюбинской школы в Черниговской области, которую разрушили российские ракеты.

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